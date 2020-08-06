Лукашенко сказал, что не представляет себя в иной роли, чем президент

https://static.news.ru/photo/3a49a122-d80d-11ea-854c-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что не представляет себя в иной роли, чем президент.

Я не знаю другого образа жизни. Это очень тяжело, поверьте, это «белка в колесе». Но хотелось бы бросить, если бы я знал что-то другое. Но я в этой жизни все время, это уже мой образ жизни. Поэтому я думал над этим. Я даже не представляю. Ну хорошо, я не президент. А что делать с утра? Я даже этого не представляю, — поделился политик в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону для его YouTube-шоу.

Глава государства подчеркнул, что с 38 лет его жизнь связана с политикой. При этом он отметил, что, скорее всего, не будет писать мемуары. Возможно, это сделает профессионал, но не сам Лукашенко.

Сейчас в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента республики. Оно началось 4 августа, а сами выборы начнутся 9 августа. Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске у здания, где располагается ЦИК, образовалась очередь из желающих подать жалобы на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало. Сотрудники правоохранительных органов задержали как минимум шестерых из них, после чего люди стали расходиться.