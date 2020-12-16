Лукашенко: в РБ смогут вылечить Папу римского от COVID-19, если он заболеет

https://static.news.ru/photo/f190516a-405d-11eb-9258-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Если Папа Римский Франциск заболеет коронавирусом, в Минске будут готовы принять его на лечение, завил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти.

Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники — болеть нам некогда. Но если что — сразу к нам, — сказал он.

Политик пожелал главе католической церкви крепкого здоровья и поздравил его с новым годом. Гуджеротти пообещал передать понтифику эти пожелания. Он отметил, что Франциск хотел встречать Рождество вместе с верующими, но пока не может сделать этого из-за карантинных мероприятий.

Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. И я всегда говорил, что нынешний папа Римский Франциск, с моей точки зрения, — это народный человек. Это меня очень прельщает, — добавил Лукашенко.

Он назвал приезд представителя католической церкви в РБ хорошим знаком, так как у сторон есть много тем для разговоров, передаёт БелТА.

Накануне Лукашенко в ходе вручения верительных грамот новым апостольским нунцием в Белоруссии Анте Йозичем призвал католическую церковь играть конструктивную роль в белорусском обществе и заявил о готовности углубить отношения с Ватиканом.

Ранее глава государства выразил уверенность, что защищён от коронавируса, так как уже переболел им. Он отметил, что имеет иммунитет, поскольку является «деревенским человеком». Однако он призвал не следовать его примеру, если кто-то видит, что он поступает неправильно с точки зрения безопасности, писал NEWS.ru.