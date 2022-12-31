Лукашенко подарил журналистам кроликов в преддверии Нового года

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Нового года подарил журналистам гостелеканала «Беларусь 1» кроликов. Съемочная группа приехала готовить сюжет о подворье главы государства.

Ну а зачем я вам кроликов дарю? Чтобы вы не сотрясались никогда, спокойно вели свои репортажи. Раскованно, как иногда это у вас бывает, — сказал президент, отвечая журналистке на ее фразу о том, что общение с животными является антистрессом.

Президент пожелал, чтобы подаренные кролики долго жили у журналисток. По его словам, если животное будет жить в этом году, то и им будет хорошо.

В видео показано, что Лукашенко содержит кур, индюков, страусов, а также коров, коз, а также коней, в том числе пони. Сотрудники подворья рассказали, что животные знают и не боятся президента, а также радуются его приезду. Одна из сотрудниц заявила, что «коровки просто расцветают», когда президент посещает подворье.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом Лукашенко. Известно, что российский президент также направил телеграммы лидерам Абхазии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, Боливии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Китая, Кубы, Никарагуа, Сербии, Сирии, а также Турции.