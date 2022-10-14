Лукашенко: в Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране введен режим повышенной террористической опасности, сообщает БелТА. По его словам, такие меры были приняты в связи с «обострением ситуации по периметру границ».

В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации, — заявил Лукашенко.

14 октября БелТА сообщило, что в Комитете госбезопасности Белоруссии опровергли сведения о том, что в стране введен режим контртеррористической операции. По данным источника, в республике проводятся плановые учебные мероприятия для поддержания готовности к борьбе с терроризмом.

Ранее на совещании с правительством Лукашенко заявил, что Белоруссия стоит перед угрозой атаки с применением тактического ядерного оружия. Он отметил необходимость принятия мер в области безопасности, поскольку подобным оружием Белоруссия не располагает. Такая реакция президента последовала после высказывания президента Польши Анджея Дуды о том, что страна рассматривает возможность размещения на своей территории американского ядерного оружия.