Лукашенко: в Белоруссии не боятся бойцов ЧВК «Вагнер», но держат ухо востро Лукашенко заявил, что Белоруссии будет полезен боевой опыт вагнеровцев

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусским силовикам может быть полезен опыт ЧВК «Вагнер». Он добавил, что в республике не боятся вагнеровцев, но «ухо держат востро», сообщает «Интерфакс».

Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам... Опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно <...>, расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. <...> Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим, — заявил Лукашенко.

Он также рассказал, что 24 июня уговаривал российского лидера Владимира Путина дать ему возможность созвониться со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Лукашенко утверждает, что на тот момент было принято «жестокое решение мочить». По словам белорусского лидера, сам же Путин говорил, что Пригожин не отвечает на звонки, а потому сомневался в эффективности переговоров.

По словам Лукашенко, спустя полчаса разговора он все же смог убедить Путина дать ему возможность связаться с Пригожиным. Для этого в Ростове-на-Дону установили три канала для связи.