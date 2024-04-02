Лукашенко: в Белоруссии готовятся на случай войны

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия ведет подготовку на случай войны, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе поездки в Гродненскую область. По его словам, которые приводит БелТА, в стране готовят соответствующие подразделения войск, а армия запасается различными видами вооружений и техники.

Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал. Это очень правильно сказано, — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко подчеркнул, что республика никому не угрожает и не претендует на чужие земли.

Нам эту, дай бог, обработать, — добавил президент.

11 марта Минобороны Белоруссии сообщило, что в республике началась проверка боевой готовности вооруженных сил. Отмечалось, что проверка носит комплексный характер: личному составу предстоит провести ряд учений и тренировок в назначенных районах, в том числе с боевой стрельбой.

До этого начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин заявил, что в обновленной белорусской Военной доктрине будет прописано, что нападение на любое союзное Минску государство будет считаться нападением на республику. По его словам, также в документе будут закреплены общие положения о том, как Минск будет действовать в роли союзника.