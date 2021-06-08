Лукашенко ужесточил ответственность за участие в митингах

https://static.news.ru/photo/920ce816-c825-11eb-9fdf-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

В Белоруссии ужесточили ответственность за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, а также в сфере противодействия экстремизму, реабилитации нацизма. Соответствующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко. Документ опубликовали на национальном правовом интернет-портале.

Закон уже одобрили в белорусском парламенте. Теперь по статье 342-2 УК, предполагающей ответственность за неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, будут привлекаться лица, дважды за год осуждённые по статье 24.23 КоАП за несанкционированные акции и в течение года после второго взыскания снова нарушили законодательство о массовых мероприятиях. По указанной статье человека в Белоруссии могут арестовать и лишить свободы на срок до трёх лет. За участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, в республике ответственность также ужесточили. Теперь за эти преступления гражданин может быть лишён свободы на четыре года.

Участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности может привести к заключению на срок до шести лет. А владельцы интернет-ресурсов за распространение запрещённой информации могут сесть на два года.

Ранее стало известно, что в УК Белоруссии введены новые статьи, касающиеся в том числе борьбы с экстремизмом и реабилитацией нацизма.