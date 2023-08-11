Лукашенко: украинских детей вывозят на Запад, расчленяют и достают органы

Фото: MFA Russia/Global Look Pres

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинских детей вывозят на Запад, расчленяют и достают органы, чтобы лечить «богатеньких мерзавцев», передает БелТА. Во время общения с работниками организаций в Национальном аэропорту Минск он заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным оказывать поддержку и решать вопросы оздоровления несовершеннолетних, несмотря на упреки со стороны западников.

Дети ни в чем не виноваты. И мы договорились с Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета. Россия и Беларусь. Мы это делали и будем делать, не глядя ни на какие упреки. Они пусть разберутся, что детишек из Украины вывозят, расчленяют и достают органы. Пытаются своих богатеньких мерзавцев лечить. С теми пусть разберутся. Мы лечили и будем лечить и поддерживать этих детей, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что дети приезжают в Белоруссию и Россию за тишиной. По словам Лукашенко, для прибывающих дико не слышать разрывов снарядов, не видеть смертей и голода. Президент Белоруссии посоветовал недоброжелателям разобраться с проблемой вывоза детей из Украины в западные страны.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на Украине у раненых тайно изымают органы для трансплантации. По его словам, именно для этого власти бросают солдат в «мясные штурмы».