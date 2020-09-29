Лукашенко указал на взаимную выгоду сотрудничества РФ и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0487f040-02f9-11eb-bdb5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Сотрудничество России и Белоруссии приносит ощутимую экономическую выгоду обеим сторонам, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

Это хороший вклад в экономику Беларуси. И для России это существенно. Мы нашли пути не просто сближения, а взаимодействия, которое приносит ощутимый экономический эффект, — цитирует его ТАСС.

14 сентября в ходе переговоров между главами РФ и Белоруссии в Сочи Путин заявил, что Россия предоставит Белоруссии госкредит «в этот сложный момент». Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и заявил, что «друг познаётся в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам». Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что часть нового кредита пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть — новые средства.

Помимо кредита, Путин и Лукашенко договорились о том, что Белоруссия станет первой страной, которой передадут российскую вакцину от коронавируса, писал NEWS.ru.