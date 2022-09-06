Лукашенко: уехавших из Белоруссии «вредителей» будут лишать гражданства

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве, на котором допустил возможность лишать гражданства Белоруссии тех, кто «сбежал» из страны. При предоставлении же гражданства следует учитывать в первую очередь национальные интересы, отметил он, передает БелТА.

Нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу. <...> Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? <...> Предложено было лишать их гражданства, — пояснил президент.

Соответствующий законопроект, по словам Лукашенко, рассмотрят сегодня.

Ранее с подобной инициативой выступил депутат Госдумы РФ Иван Сухарев, который предложил лишать гражданства россиян, готовых критиковать власти ради получения визы другого государства. По словам парламентария, в последнее время в соцсетях появляется информация, что ряд западных стран намерены внести поправки в миграционное законодательство. Согласно им, обязательным условием получения визы может стать письменное заявление о нелегитимности властей России и осуждение спецоперации на Украине. Депутат предложил рассмотреть вопрос о лишении гражданства россиян, выразивших готовность пройти эту процедуру.