Лукашенко: то, что я повернулся на Запад — чисто медийная выдумка

https://static.news.ru/photo/479c7564-ec46-11ea-859c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обращался к США и Европе, так как «надо было выживать», в то время как его не понимали в России.

По его словам, то, что он якобы «повернулся на Запад» — «чисто медийная выдумка». Лукашенко подчеркнул, что проводил многовекторную политику, передаёт агентство БелТА.

Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там, — заявил белорусский президент.

По словам Лукашенко, Минск никогда не отворачивался от Москвы. Однако при экономических спорах Белоруссия была вынуждена искать альтернативу, особенно на нефтяном рынке, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оппозиция в Белоруссии готова пообщаться с российскими властями, если такой запрос поступит из Москвы, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.