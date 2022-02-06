Лукашенко рассказал о долге Тихановской в $15 тысяч

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская задолжала $15 тысяч одному из госпредприятий, заявил действующий глава государства Александр Лукашенко в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». По его словам, Минск может подтвердить, что она занимала деньги.

Лукашенко отметил, что задолженность сама по себе невелика, но «не в деньгах дело». Белорусский лидер считает, что Тихановская могла бы вернуть деньги, например, по почте, но не пытается этого сделать.

У нас всё есть для того, чтобы подтвердить, что она брала деньги. Поэтому она понимает, что лучше замять этот вопрос... я его не поднимаю, ну и она молчит, — сказал президент.

Ранее журнал Financial Times включил Тихановскую в число самых влиятельных женщин мира. Издание назвало её ярой защитницей демократии и символом надежды и свободы для граждан Белоруссии после победы Лукашенко на выборах.

Публикацию FT прокомментировал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он сравнил Тихановскую с героем анекдота — Неуловимым Джо, которого никто не может поймать, поскольку он никому не нужен.