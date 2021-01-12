Лукашенко заявил, что не пользуется смартфоном и не читает Telegram-каналы

https://static.news.ru/photo/9ce8d616-54f1-11eb-922f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не читает Telegram-каналы. Более того, по его словам, у него вообще нет смартфона.

Фрагмент разговора с политиком, не вошедший в финальную версию интервью в рамках передачи «Действующие лица» на телеканале «Россия 1», обнародовала в Telegram журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Лукашенко рассказал, что в случае необходимости интересуется повесткой интернет-сообществ «у своего малыша» — сына Николая. Кроме того, каждое утро обзор сообщений ему готовит пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

У меня телефона нет вот этого, куда вы тычете обычно, — заявил Лукашенко.

Ранее на российском ТВ было показано интервью с белорусским лидером. В нём он, в частности, высказался за более тесную интеграцию России и Белоруссии, заверил, что у него нет других друзей кроме Владимира Путина, и высказал уверенность, что время его руководства страной войдёт в историю государства как «эпоха стабильности, мира и справедливости».

Кроме того, поведал Лукашенко, он привык к тому, что его называют «батькой», а его сыновья не планируют в будущем строить политическую карьеру, писал NEWS.ru.