Лукашенко станцевал на новогоднем балу с юной незнакомкой

https://static.news.ru/photo/e0ce25ec-49f8-11eb-92f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в новогоднем балу для молодёжи. Мероприятие было организовано во Дворце Независимости, который является резиденцией главы государства.

На бал были приглашены 314 юношей и девушек из вузов и школ самых разных регионов страны. Среди них большей частью победители профильных олимпиад и конкурсов, а также стипендиаты специального президентского фонда по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.

Торжественный вечер открыли полонезом, в котором станцевали 72 пары.

Как отметил глава республики, раньше подобные балы были привилегией аристократии, но сейчас времена иные.

Не хочу сказать, что здесь нет богатых и титулованных, но, думаю, они в меньшинстве. В наше время двери Дворца Независимости открыты для всех, — сказал Лукашенко.

Он не преминул коснуться и темы политического кризиса в стране, отметив, что Белоруссия переживает непростые времена, когда «в авангарде событий — юные и горячие головы». Президент высказал мнение, что «дети услышат не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума, и скажут „спасибо“ тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее» республики. Он пообещал и впредь «служить своей стране», чтобы сохранить её для будущего всех участников торжества.

После официальной части на балу началась неформальная часть. Звучали танго, самба, румба, пасодобль и кадриль. В вальсе с одной из девушек президент традиционно танцевал лично. При этом личность шатенки-незнакомки пока остаётся неизвестной. Видеокамеры запечатлели, что глава государства и юная особа о чём-то общались, танцуя практически в центре зала заметно медленнее остальных. Не осталась незамеченной и рука Лукашенко на обнажённой спине девушки.

Известно, что шатенки и раньше чаще остальных попадали в поле зрения Лукашенко. Например, на новогоднем балу в декабре 2018 года с президентом танцевала «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич. Впоследствии её часто замечали в компании главы государства, на фоне чего девушка заявила о политических амбициях и была избрана в национальный парламент.

Однако на фоне протестов в стране, начавшихся после президентских выборов в августе 2020 года, пассия Лукашенко публично призвала противоборствующие стороны «посмотреть друг другу в глаза» и прекратить насилие в стране. Она не стала выражать оппозиционную точку зрения, но и воздержалась от поддержки действующей власти, писал NEWS.ru.