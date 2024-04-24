Лукашенко сравнил тактическое ядерное оружие в Белоруссии и Европе Лукашенко: Белоруссия держит у себя такое же ядерное оружие, как США в Европе

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие, какое в странах Европы хранят США, заявил на заседании VII Всебелорусского народного собрания белорусский лидер Александр Лукашенко, трансляцию вело агентство БелТА. Президент Белоруссии уточнил, что американское тактическое ядерное оружие хранится на авиабазах в Нидерландах, Италии, Германии, Турции и Бельгии.

В военной терминологии это называется ударно-наступательная возможность. <...> Ударно-наступательные компоненты — не оборонительные. Так какие к нам тогда вопросы? Что так возмутились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах? — задался вопросом Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что России и Белоруссии удалось «предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах». Он подчеркнул, что проверенные годами союзнические отношения двух стран станут примером мирной и созидательной повестки. По его словам, сейчас время союза Москвы и Минска.

В начале апреля президенты России и Белоруссии обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран. Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва и Минск добились многого для развития связей Союзного государства. В свою очередь Лукашенко отметил, что наработанный Москвой и Минском за четверть века опыт позволяет эффективно реагировать на вызовы.