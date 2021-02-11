Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с периодом распада СССР

https://static.news.ru/photo/6c11e572-6c49-11eb-b739-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белоруссия в последние месяцы столкнулась с испытаниями, сравнимыми с теми, которые предопределили распад СССР. Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко.

Своим видением он поделился, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании.

Мы переживаем очень серьёзный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями, — приводит слова Лукашенко ТАСС.

Он заявил, что республика подверглась жесточайшей атаке извне, опираясь на «определённые внутренние силы». По словам президента, была предпринята даже не попытка так называемой цветной революции, а мятеж по принципу «блицкриг».

Лукашенко высказал уверенность, что противники властей Белоруссии хотят выхода страны из Союзного государства с Россией и из Договора о коллективной безопасности.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, председатель белорусского КГБ Иван Тертель ранее отметил, что в Белоруссии, несмотря на стабилизацию ситуации, по-прежнему сохраняются попытки внешнего вмешательства в дела страны, чтобы возобновить акции протеста.