Лукашенко сравнил санкции Евросоюза с бандитизмом

https://static.news.ru/photo/3864149a-54b4-11eb-90bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции западных стран в отношении ряда предприятий республики бандитскими и распорядился подготовить симметричный ответ. По данным СМИ, соответствующее указание политик дал, принимая в Минске доклад вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Пётра Пархомчика.

Ещё одна тема — санкции Запада, под которые попали несколько отечественных предприятий. Эти санкции Александр Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ, — передаёт портал Sputnik Беларусь.

Руководитель государства обсудил с чиновниками перспективы работы промышленности на ближайшие пять лет. Особое внимание Лукашенко обратил на важность не просто прогнозов, а чётких планов производства и поставок различной продукции. Президент поинтересовался эффективностью лизинга и спросил, как обстоят дела с допуском предприятий страны к госзакупкам в РФ и важными инвестиционными проектами в РБ.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых Лукашенко набрал 80,1% голосов. В стране начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Оппозиция и её сторонники считают экс-кандидата Светлану Тихановскую победителем голосования. По её инициативе в стране был создан Координационный совет по транзиту власти. Почти все его члены были либо арестованы, либо уехали в Европу. Тихановская также находится за границей. Она объявлена в международный розыск в РФ и РБ.

Как ранее писал NEWS.ru, Тихановская убеждена, что новые выборы главы государства и референдум по новой конституции республики должны пройти до конца 2021 года. В них не должен участвовать действующий глава государства Александр Лукашенко.