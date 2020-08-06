Лукашенко: создать единое государство с Россией уже невозможно

https://static.news.ru/photo/07953a42-d809-11ea-ab48-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает теперь невозможным создание единого государства с Россией. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По его мнению белорусы негативно отнесутся к объединению с Россией, даже если республика получит самые выгодные условия. По словам Лукашенко, создание единого государства было возможно сразу после распада СССР, а «сейчас — нет»:

В Беларуси это уже не воспримут. Народ к этому не готов и никогда уже. Народ перезрел. Это надо было делать 20−25 лет назад.

Кроме того, он назвал неправдой сообщения о том, что ему предлагали пост спикера Госдумы в объединённом государстве РФ и Белоруссии и отверг версию, высказанную ранее главредом «Эха Москвы» Алексем Венедиктовым. Гордон пересказал слова российского журналиста о том, что после встречи с Владимиром Путиным в Сочи Лукашенко «взял того за пуговицу» и сказал, что готов стать вице-президентом объединённого государства при президентстве Путина, при условии, что на следующий год они поменяются ролями.

Леша, как всегда, экстравагантен и придумывает разные вещи. Я никогда бы на это не согласился. Если уже в вашу конспирологию поверить — в политике, особенно с Россией, этого никогда бы не было. Одно государство, но чтобы один президент, другой вице-президент и через год размен произошел. Вы в это верите? Нет, этого бы не было никогда, потому что я в это как минимум никогда бы не поверил, — заявил Лукашенко.

14 февраля 2020 года на переговорах в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что белорусский и российский народы никогда не поддержат объединение их стран в одно государство.

Договор о создании Союзного государства между Москвой и Минском был подписан в 1998 году. Союзное государство представляет собой надгосударственное образование с целью поэтапного создания единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства.

В ходе недавних переговоров Россия выдвинула предложение о создании 12 наднациональных органов. В этот список вошли единый таможенный орган, суд Союзного государства, Счётная палата, единый эмиссионный центр, подразумевающий создание общей валюты, и не только. РФ также предложила создать единые налоговый и антимонопольный органы и регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединённых рынков газа, нефти и электроэнергии, писал NEWS.ru.