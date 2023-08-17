Лукашенко: сотрудничество Минска и Пекина не направлено против кого-либо Лукашенко: сотрудничество Минска и Пекина не направлено против третьих стран

Фото: president.gov.by

Сотрудничество Белоруссии и Китая ни в коем случае не направлено против третьих стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу. По его словам, которые приводит агентство БелТА, Минск и Пекин хотят защитить свои народы.

Ваш визит в Беларусь очень важен для нашей Беларуси. Все наше сотрудничество, а оно очень значимое, ни в коем случае не будет направлено против третьих стран. Нам это не нужно. Нам нужно обезопасить свои народы, — подчеркнул Лукашенко.

Он также назвал Ли Шанфу самой медийной персоной в мире. По словам президента, идеи Китая по мироустройству услышит весь мир благодаря министру обороны.

Ли Шанфу находится в Белоруссии с трехдневным визитом. В рамках него он встретился с Лукашенко с целью обсуждения двустороннего военного сотрудничества стран.

Ранее президент Белоруссии посетил с официальным визитом РФ, где прошла его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества стран, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.