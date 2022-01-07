Лукашенко сообщил об иностранном вмешательстве в протесты в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об иностранном вмешательстве в протесты в Казахстане, передаёт БелТА. Политик полагает, что ситуация в Казахстане связана с попыткой атаковать постсоветские государства по периметру России.

Казахстан — это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Ещё раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут. Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут. Поэтому чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Те земли, которые сегодня находятся в составе Российской Федерации. Вот и вся философия. Я хочу, чтобы вы это понимали, — подчеркнул глава Белоруссии.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации сообщил о том, что подготовленные иностранные боевики приняли участие в массовых протестных акциях на территории республики. По его словам, их финансируют из-за рубежа. Казахстанский лидер подчеркнул, что террористы будут ликвидированы в ближайшее время.

Токаев отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения. По его словам, никакие переговоры власти вести с ними не намерены.