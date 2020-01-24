https://static.news.ru/photo/3aef9858-3eab-11ea-a60a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press

Причина разногласий и конфликта между Москвой и Минском по поводу нефти заключается в том, что российская сторона запросила за сырьё цену выше мировой. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства ранее обещал найти альтернативные источники поставок нефти в случае, если позиция России по этому вопросу не изменится. И это был не блеф, отметил президент.

По словам Лукашенко, Белоруссия ведёт переговоры по возможному началу поставок нефти с несколькими странами. В их числе США, Норвегия, Саудовская Аравия и не только. В качестве одного из маршрутов президент рассматривает реверс по нефтепроводу «Дружба» из польского города Гданьска. Ещё один вариант для Минска в этом вопросе — балтийские порты.

Белорусская сторона не отказывается и от российских поставок, но думает о диверсификации. Мы заинтересованы в хороших отношениях с РФ. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях, — приводит слова Лукашенко «БелТА».

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Белоруссии заявил, что Минск готов дать ответ на «необоснованное» закрытие российского рынка для продуктов питания от белорусских поставщиков.