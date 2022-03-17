Лукашенко заявил о двух запусках «Точек-У» с Украины по Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о как минимум двух пусках ракет «Точка-У» с Украины по белорусской территории в течение последней недели. В интервью японскому телеканалу TBS, размещённом на YouTube-канале агентства БелТА, глава государства призвал Киев не провоцировать возможный военный ответ Минска.

В последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет. Как минимум двух ракет «Точка-У» по территории Беларуси. К счастью, нам удалось их сбить, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что 13 марта была зафиксирована попытка Украины нанести удар ракетой «Точка-У» по территории Белоруссии. Он отметил, что ракету удалось сбить над рекой Припять.

Кроме того, в ходе встречи со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным Лукашенко сообщил, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы РФ не нанесла превентивный удар, и пообещал показать карты, раскрывающие планы нападения. При этом глава республики предположил, что к концу года люди забудут о событиях на Украине. До этого президент Белоруссии также заявил, что разведка обнаружила группу наёмников, которая передвигается по территории Украины вдоль границы с республикой, и потребовал не допустить нарушения ими государственной границы