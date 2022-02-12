Лукашенко сообщил, когда из Белоруссии выведут российские войска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с украинским государственным деятелем Александром Морозом сообщил, что российские войска покинут территорию страны по совместному решению с президентом РФ и когда закончатся учения, передаёт БелТА. Глава государства отметил, что США и Великобритания продолжают оказывать давление, перебрасывая своих военных к границам Белоруссии.

Посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают к нашей границе, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооружённые силы. Встаёт резонный вопрос: вы когда их выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также сообщил, что планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Как заявил глава государства, встреча будет посвящена в том числе выводу войск РФ из Белоруссии по окончании совместных учений.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск не причастен к обострению отношений с Киевом и проводит «ясную, понятную политику для украинского народа». Он также считает, что Украина никогда не станет вступать в военный конфликт с его страной, поскольку «там некому будет против нас воевать». Если война начнётся, то она продлится три-четыре дня. По мнению белорусского лидера, страны Запада понимают, что война с силами ОДКБ, «прежде всего с Россией», бесперспективна.