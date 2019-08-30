Глава Белоруссии Александр Лукашенко по традиции собрал урожай арбузов на своём приусадебном участке. Лидер государства уже несколько лет выращивает бахчевые культуры. По его словам, изменения климата в республике позволяют возделывать теплолюбивые растения.
Урожай в этом году составил около 20 тонн. При этом условия не всегда были благоприятными для роста, передаёт телеканал
Ранее News.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с 65-летием. В телеграмме, которую Кремль направил в его адрес, он отметил роль руководителя Белоруссии в выстраивании союзнических отношений между двумя странами.