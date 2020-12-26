Лукашенко назвал дату Всебелорусского народного собрания

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что VI Всебелорусское народное собрание (ВНС) планируется провести 11-12 февраля. Об этом политик рассказал во время совещания по подготовке к мероприятию. По его мнению, событие станет важнейшим для страны за последние пять лет.

Но поскольку большое видится на расстоянии, спустя некоторое время мы, может, поймём, что это важнейший форум и в истории нашего народа. В силу того момента, который страна переживает, — цитирует лидера портал БелТА.

По информации сайта, к подготовке собрания приступили республиканский и региональные организационные комитеты. 29 декабря стартует избрание делегатов. По мнению руководителя республики, форум состоится на фоне внешнего давления на Минск.

По традиции, на ВНС подведут итоги последних пяти лет, что удалось сделать, а что — нет, и каковы причины неудач. Кроме того, предстоит обсудить Программу социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы, рассмотреть механизмы, способные обеспечить рост ВВП и сохранить сам принцип социального государства в непростых условиях.

Накануне РБ подписала все нефтяные контракты с Россией до конца года, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. Документы согласованы, в настоящий момент идёт подписание договоров с поставщиками сырья из РФ. Как добавил дипломат, с некоторыми отраслевыми предприятиями топливных вопрос на следующий год уже обсудили, но по ряду пунктов переговоры продолжаются, писал NEWS.ru.