Лукашенко сказал, какой год ждет белорусов Лукашенко объявил 2023-й Годом мира и созидания в Белоруссии

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении объявил 2023 год в республике Годом мира и созидания. Соответствующий указ Лукашенко подписал 1 января, решение принято в целях «консолидации народа» и «укрепления в обществе идей мира и созидательного труда» как «главных условий развития» страны, пояснили на сайте главы государства.

Следующий год мы объявляем Годом мира и созидания. Это соответствует и духу времени, и устремлениям наших сердец, — заявил Лукашенко в своем обращении к белорусам.

Ключевыми направлениями в предстоящем Году мира и созидания в Белоруссии станут «совершенствование системы военно-патриотического воспитания», «продвижение мирных инициатив», «содействие межконфессиональному диалогу», а также «демонстрация преимуществ белорусской экономической модели», сообщила пресс-служба Лукашенко.

Такая тематика позволит укрепить восприятие Беларуси как островка мира, неоспоримая ценность которого для населения страны является весомым аргументом в достижении согласия по другим важнейшим вопросам общественной жизни. Белорусским ответом на милитаризацию в европейском регионе станет мирный созидательный труд соотечественников, — говорится в сообщении.

В канун Нового года Лукашенко подарил журналистам телеканала «Беларусь 1» кроликов, которые являются символами 2023-го по китайскому календарю. Глава республики преподнес корреспондентам такой подарок, когда они приехали снимать сюжет о подворье президента.