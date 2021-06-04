Лукашенко заявил о попытках Запада дотянуться до России

https://static.news.ru/photo/231522ac-c523-11eb-8335-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Направленные против Белоруссии действия Запада вызваны стремлением дотянуться до России и убрать конкурента в виде Минска. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошёл огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь, — рассказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусы не смогут воевать против русских людей, а страна на может превратиться в Украину, поэтому на Белоруссию происходит этот накат.

Политик также считает, что Запад рассматривает страну в качестве конкурента, поскольку мир «сжался на фоне этого ковида» и места всем не стало хватать. Лукашенко подчеркнул, что «надо выстоять, чего бы это ни стоило».

Что касается правительства, президента, вы за нас не волнуйтесь: мы свою работу сделаем, — добавил белорусский лидер.

По его словам, обычной конкуренцией также объясняются санкции, введённые против авиакомпании «Белавия», которая теперь не может летать над некоторыми европейскими странами.

Ранее послы ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний из-за инцидента с посадкой Ryanair в Минске. 24 мая главы ЕС на саммите рекомендовали европейским авиаперевозчикам перестать летать над Белоруссией, а также закрыть своё воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.