https://static.news.ru/photo/2f68ddb6-6b59-11ea-932f-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Nord Stream AG/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко предположил, что Москва полностью поддержала новый вариант Минска по поставкам углеводородного сырья. Об этом он сказал на совещании с правительством, которое состоялось в субботу.

Лукашенко напомнил о своём поручении рассмотреть российский вариант по поставкам нефти, который Россия передала Белоруссии три дня назад.

Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти? — задал вопрос Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Глава администрации президента Игорь Сергеенко подтвердил эти данные и сообщил, что российский вариант уже рассмотрели на заседании рабочей группы. Лукашенко отметил, что весь её состав присутствует на совещании и в её обязанности входит не только мониторинг ситуации, но и «принятие мер по загрузке белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)».

Глава Белоруссии также отметил, что в ходе совещания собирается обсудить вопросы закупки сырья, загрузки НПЗ и удовлетворения спроса на углеводороды внутри страны и экспортных поставок.

1 января 2020 года российская нефть перестала поступать на белорусские НПЗ. Произошло это из-за того, что Москва и Минск не смогли договориться об условиях поставок в наступившем году. Экспорт не прекратила только одна компания — «Сафмар». Позднее «Балтнефтехим» сообщил, что помимо «Сафмара» закачивать нефть на белорусские НПЗ будут ещё пять российских предприятий. При этом поставки будут проходить по рыночной цене и без премии.

Минск планирует получить на два своих НПЗ в марте порядка миллиона тонн нефти, в том числе и из альтернативных источников. 11 марта глава правительства Белоруссии Сергей Румас после встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Минск каждый месяц будет покупать не меньше двух танкеров чёрного золота, даже если с российскими нефтяными компаниями удастся договориться о возобновлении поставок.

Как писал NEWS.ru, ранее в Белоруссии объяснили, почему отказались от льгот на нефть из России.