Судно Breiviken с 80 тысячами тонн норвежской нефти стало на разгрузку в Клайпедском порту Литвы. Сырьё в итоге должно поступить на нефтеперерабатывающий завод Белоруссии «Нафтан».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехим». В ближайшие дни нефть погрузят в железнодорожные цистерны. До белорусской границы их доставит LG Cargo. Москва и Минск не заключили соглашение...