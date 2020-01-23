Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия специально начала налоговый манёвр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Минск.
Россия начала налоговый манёвр специально, чтобы надавить на Беларусь. Для чего они решили надавить — догадайтесь сами, — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
Президент Белоруссии заявил это во время визита в город Шклов. Он также предположил, что создаётся угроза института президентства суверенной Белоруссии.
Я не хочу быть последним президентом Беларуси, — подчеркнул он.
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