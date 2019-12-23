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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о товарообороте с Россией, заявил, что Москва каждый год «завинчивает гайки» в отношении Минска.

Дефицит в товарообороте РФ и Белоруссии достиг $9 млрд.

Мы у РФ покупаем на $9 млрд больше, чем продаём. Это дефицит в товарообороте — причина американо-китайского конфликта. Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, «завинчивая гайки» и повышая цены, — отметил политик в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, мировое сообщество отреагирует, если Россия вдруг попытается нарушить суверенитет Белоруссии. Он подчеркнул, что пока Минск выступает форпостом Москвы.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко не исключил, что проведёт личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным до конца 2019 года. Главы государств могут принять такое решение по итогу телефонных переговоров.