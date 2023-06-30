Лукашенко решил привлечь «вагнеровцев» к подготовке белорусской армии Лукашенко: военные намерены привлечь бойцов ЧВК «Вагнер» к подготовке ВС Белоруссии

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские военные намерены привлечь участников ЧВК «Вагнер» к подготовке Вооруженных сил страны. По мнению главы государства, для армии это станет «благом». Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

Сейчас (не из Беларуси) раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер» — частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно было их пригласить сюда (за их счет), это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди, — сказал президент.

Лукашенко отметил, что присутствие в рядах «Вагнера» лиц с тюремным прошлым не пугает белорусов, поскольку «это люди, прошедшие армию, прошедшие войны», имеющие боевой опыт, которого, по признанию белорусского президента, у его военных нет и который они хотят перенимать.

24 июня Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с бизнесменом Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.

В свою очередь экс-глава МВД генерал армии Анатолий Куликов заявил, что ЧВК «Вагнер» находилась вне рамок закона, и сравнил организацию с «махновской бандой». По его словам, если в стране нет закона о частных военных компаниях, значит, они не должны существовать.