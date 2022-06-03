Лукашенко решил оказать помощь США Лукашенко: Минск готов оказать помощь США в поставках детского питания

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска помочь Вашингтону в поставках детского питания. Он попросил довести свое предложение до американских властей через каналы СМИ, пишет БелТА. Лукашенко также отметил качество белорусских продуктов, поставки которых могут начать «хоть завтра».

Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания. Можете довести это через средства массовой информации до каждого американца. У нас хорошее молоко, хорошие мясные продукты для детишек, и консервы, и молочные смеси, и прочее. Если они хотят, хоть завтра начнем поставки, — заявил Лукашенко.

При этом он уточнил, что отправка продуктов может проходить как в рамках гуманитарной помощи, так и на коммерческой основе.

Я думаю, они не бедные люди и смогут купить, — сказал президент республики.

23 мая мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ввёл чрезвычайное положение в городе из-за нехватки детских смесей. Причиной острого дефицита, который оценивается в 40–50% от потребностей рынка страны, стало временное закрытие линии производства компании Abbott, поскольку ее заподозрили в заражении болезнетворными бактериями.

По словам экономического советника Белого дома Брайана Диза, возобновить производство Abbott сможет примерно через месяц. Он отметил, что рынок детского питания в стране контролируется на 90% тремя компаниями, и пообещал заняться его демонополизацией.