Лукашенко разрешил изымать иностранную собственность в пользу государства

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым определяется порядок изъятия имущества иностранных физических и юридических лиц в республике. Экспроприировать собственность теперь можно в качестве ответа на «недружественные действия». Перечня соответствующих действий в опубликованном документе нет.

Новая правовая норма позволяет белорусским властям изымать деньги, ценные бумаги, имущественные права и другое имущество, которое принадлежат как иностранным гражданам, так и зарубежным компаниям.

Настоящий закон направлен на обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь, ее экономической стабильности, защиту прав и законных интересов белорусских юридических и (или) физических лиц, интересов общества и государства, — говорится в документе.

В тексте указа отмечается, что активы станут изымать с учетом «применения компенсации при совершении <...> недружественных действий».

Ранее Александр Лукашенко подписал поправки в федеральный закон «О гражданстве Республики Беларусь». Теперь правовая норма предусматривает лишение гражданства лиц, которые были осуждены за экстремизм и находятся вне страны. Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Кроме того, граждане Белоруссии должны информировать силовые структуры о наличии иностранного паспорта, вида на жительство в другом государстве или иного документа, который дает право на льготы и привилегии на территории другой страны.