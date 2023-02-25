Лукашенко разоткровенничался об отношениях с Путиным Лукашенко весь вечер 24 февраля общался с Путиным

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что весь вечер 24 февраля разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным на различные темы. Глава республики выразил надежду на то, что такие близкие отношения с российским лидером у него будут всегда, передает Sputnik Беларусь в Telegram-канале.

Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай бог, чтобы всегда были такими. И после меня чтобы они были такими, — говорится в сообщении.

Ранее белорусский лидер опроверг слухи о поглощении Россией республики к 2030 году. Он уточнил, что страна останется суверенным государством. Россией Лукашенко назвал информацию о поглощении Белоруссии Россией попыткой «еще раз разрубить» союзные государства и вбить клин в отношения между двумя странами.

До этого Лукашенко заявил, что Минск будет готов вступить в конфликт на Украине вместе с Москвой только в том случае, если против республики будет проявлена агрессия. Он подчеркнул, что ответ будет жесточайшим и «война приобретет совсем другой характер».