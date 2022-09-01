Лукашенко рассказал, при каких условиях попросит у РФ ядерное оружие

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, в каком случае республика поставит вопрос об обладании ядерными боеголовками перед Россией, сообщает ТАСС. Во время открытого урока истории глава государства отметил, что это произойдет, если США продолжать расширять свой ядерный потенциал в Польше. Тем не менее, как отметил Лукашенко, сейчас об этом не идет речи.

Тактическое ядерное оружие. Не сейчас, не завтра, не послезавтра. Но если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы продвигать в Польшу это оружие, то оно должно быть у нас. Мы договорились о модернизации нескольких наших самолетов, которые готовы будут нести тактическое ядерное оружие, — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал о намерении вернуть в страну ядерное оружие. Он обратится к российскому коллеге Владимиру Путину с такой просьбой, если Германия откажется держать на своей территории ядерное оружие и переместит его в страну Восточной Европы.

В свою очередь военный обозреватель Виктор Баранец предположил, что ядерные бомбы или уже находятся на территории Белоруссии или же будут поставлены на ту авиабазу, где они «будут нести постоянное дежурство». Так он прокомментировал слова Лукашенко о том, что находящиеся на вооружении страны тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 переоборудовали под несение ядерного оружия.