Лукашенко рассказал о прорыве в создании Союзного государства Лукашенко рассказал о «бесспорном прорыве» в строительстве Союзного государства

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в строительстве союзного российско-белорусского государства совершен стремительный прорыв. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, адресованной госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения. Лукашенко подчеркнул, что благодаря Мезенцеву интеграционное сотрудничество набирает обороты.

В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество, — подчеркнул он.

Также президент Белоруссии выразил надежду на то, что строительство Союзного государства продолжится в том же стремительном темпе, что и сейчас, а деятельность Мезенцева будет направлена на расширение двусторонних контактов и оказание содействия при заключении взаимовыгодных договоров.

Ранее Лукашенко заявил, что посольство Белоруссии в России является вторым негласным правительством. По его словам, главным вопросом в деятельности нового посла в Москве будет экономический, поскольку именно от состояния экономики зависит будущее страны. Также президент подчеркнул, что вопрос о суверенитете и независимости Белоруссии не обсуждается, поскольку в РФ относятся с уважением к статусу республики.