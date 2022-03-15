Лукашенко рассказал о создании «абвершкол» для захвата власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности, на которой рассказал о подготовке «пятой колонны» для Белоруссии. По его словам, которые приводит БелТА, для этого создаются своеобразные «абвершколы» под эгидой западных спецслужб.

[Представители «пятой колонны»] обучаются под эгидой спецслужб США и стран Западной Европы в условиях повышенной конспирации <...> на территории отдельных сопредельных государств по аналогии с абвершколами периода Великой Отечественной войны, — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что перед обучаемыми ставятся задачи «ползучей» трансформации белорусского государства в интересах Запада, распродажи наиболее ценных экономических активов и изменения политического курса страны. Для этого планируется внедрение подготовленной новой элиты в госаппарат, силовые структуры, общественные организации и средства массовой информации.

Согласно его информации, такие «школы» управляются из Литвы, Польши и Украины под кураторством США.

Ранее белорусский президент заявил в ходе встречи со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы РФ не нанесла превентивный удар, и обещал показать карты, раскрывающие планы нападения Украины. При этом глава республики отметил, что к концу года люди забудут о российской военной спецоперации.