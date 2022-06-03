Лукашенко рассказал о «серьёзном конфликте» Зеленского и ВСУ Лукашенко заявил о начале «серьёзного конфликта» Зеленского и ВСУ

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале серьёзного противостояния между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными, которые «понимают, что такое конфликт с Россией». По его словам, которые приводит БелТА, с украинской стороны скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит вооружённые силы.

Лукашенко также привлек внимание к «сомнительным договоренностям» и обещаниям украинского руководства в адрес Польши, что тоже вызывает негативную реакцию внутри националистических сил, включая военных. По мнению президента Белоруссии, предоставление особого правового статуса жителям Польши может привести к отторжению западных областей Украины и соответствующей реакции украинских солдат.

Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными. И я уверен, украинские военные снесут голову любому, <...> кто сегодня хочет расчленить Украину, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что действия Вашингтона, Киева и Варшавы ведут к «реальному развалу Украины» и захвату западных украинских территорий. По его словам, подтверждением этому стал визит в Киев президента Польши Анджея Дуды, а также его высказывания о том, что в обозримом будущем польско-украинская граница перестанет существовать.