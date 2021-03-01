Лукашенко рассказал о раскачивании ситуации в России и Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил раскачивание ситуации в обеих странах.

Естественно, нас качали, их качают. Идёт сейчас уже не противоборство, а война в средствах массовой информации. Мы понимаем, что нас будут пробовать уже не на зуб, а на все зубы, — сказал Лукашенко журналистам.

По его словам, стороны обменялись закрытой информацией и секретными документами, которые собрали спецслужбы обеих стран.

Лукашенко рассказал, что протестную активность в Белоруссии хотят поддерживать с помощью фейков и вбросов, чтобы «в этот костёр подбрасывать дровишки хотя бы до апреля». По словам главы республики, деструктивным силам нужно завести и расшевелить народ в Белоруссии, чтобы волна активности не спала, сообщает Sputnik Беларусь.

Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы, — подчеркнул белорусский президент.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что 70% написанного про встречу с Путиным является «брехнёй и выдумками». Он подчеркнул, что во время встречи с главой РФ были обсуждены все аспекты двусторонних отношений. Глава республики отметил, что слияние двух стран не представляется возможным и нецелесообразно в контексте создания единых органов управления.