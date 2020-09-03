Лукашенко рассказал о проблемах Литвы и посоветовал Вильнюсу заняться ими

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заговорил о внешнем вмешательстве в дела его страны. По его мнению, влияние на процессы в республике пытаются оказать её соседи. Он посоветовал Литве обратить внимание на свои внутренние проблемы, а не заниматься белорусскими делами.

У вас было около четырех миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? По-моему, там куча проблем, которые надо решать. И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и ещё в какой-то степени кормили и кормят, работая в портах и так далее, — приводит БелТА слова Лукашенко.

Он также сообщил, что Белоруссия не станет мириться с вмешательством со стороны Польши.

Мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют: при распаде Белоруссии Гродненская область отойдет Польше. Никто не позволит развалить Белоруссию, и у нас для этого методов и мер предостаточно, — подчеркнул он.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

После выборов политик была вынуждена покинуть республику. Сейчас она находится в Вильнюсе. МИД Литвы не скрывает, что оказывает помощь Тихановской в установлении контактов с европейскими властями. С ней, например, связывались власти Германии. 24 августа состоялась её встреча с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Кроме того, она планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.

Гродненская область находится на границе с Польшей, на фоне политического кризиса в Белоруссии она стала одной из самых протестных. Местные чиновники пошли на уступки гражданам, пообещав удовлетворить их основные требования. Лукашенко уже не раз заявлял, что Польша хочет присоединить к себе эту территорию Белоруссии и стягивает войска к границе. Варшава выразила недоумение такими словами белорусского президента и заявила об отсутствии подобных инициатив.

Ранее Литва, Латвия и Эстония запретили въезд 30 гражданам Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Также балтийские страны заявили, что прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, писал NEWS.ru.