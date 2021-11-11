Лукашенко заявил о поставках оружия мигрантам на границу с ЕС из Донбасса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Министерству обороны, КГБ и погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши на белорусско-польской границе. По его словам, польские войска были переброшены к границе «внаглую», без предупреждения. Слова белорусского лидера приводит БелТА.

Министерству обороны, КГБ, погранвойскам — обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолёты полетели с самолётами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого, — заявил белорусский лидер на совещании с руководством Совета министров.

По словам Лукашенко, беженцам, которые находятся на границе Белоруссии с ЕС, пытаются поставить оружие в основном из Донбасса. Он заявил, что наметилась очень опасная тенденция — пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идёт (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) из Донбасса. Идёт оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных — с их, — сказал президент.

Белорусский лидер также поручил МИД страны «жёстко поднимать» в ООН и в других международных организациях вопрос беженцев, которые находятся на границе с Польшей. Он призвал подчинённых обратить внимание на организацию помощи беременным женщинам и детям, находящимся в тяжёлых условиях.

Ранее главы МИД Польши и Турции Збигнев Рау и Мевлют Чавушоглу договорились о сотрудничестве с целью предотвращения использования Белоруссией мигрантов как гибридного оружия.