Лукашенко рассказал о поимке готовивших теракты в России и Белоруссии Лукашенко заявил о задержании 20 групп террористов в России и Белоруссии

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о задержании 20 групп террористов, готовивших атаки в России и Белоруссии. По его словам, которые приводит РИА Новости, поимкой злоумышленников совместно занимались силовики обеих стран.

Мы с РФ, наверное, задержали уже десятка два групп террористов, которые стремятся, прежде всего, к террористическим операциям на территориях России и Беларуси, — заявил он.

Глава республики также отметил активность зарубежных спецслужб на территории своей страны. По его словам, формы работы иностранных шпионов приобретают «все более агрессивный характер». Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссию засылают уже не просто шпионов, а «агентов-террористов», пытаются создать экстремистские ячейки, формируют полки из уехавших из страны, а также привлекают наемников.

Лукашенко привел в качестве примера такой подрывной активности попытку нападения и уничтожения российской техники на военном аэродроме Мачулищи. Он также упомянул о подготовке терактов в Гродно и попытки подрыва железной дороги в разных регионах страны.

В апреле белорусский телеканал ОНТ сообщал, что украинские спецслужбы готовили взрыв генконсульства России в Гродно. Журналисты со ссылкой на КГБ Белоруссии отмечали, что это был не единственный теракт, который планировался СБУ в этом городе.