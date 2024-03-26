Лукашенко рассказал о договоренностях с Путиным после теракта в Подмосковье Лукашенко: Россия и Белоруссия договорились перекрыть границу после теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Россия и Белоруссия договорились перекрыть свои участки госграницы после появления информации о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области. По его словам, договоренность была достигнута во время телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Мы созванивались. Я у него спрашиваю: «Еще что-то надо?» — «Нет. Все нормально». — Он у меня спрашивает: «Поможешь закрыть?» — «Помогу. Все делаем». Идет такой диалог, — рассказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусская и российская стороны эффективно и слаженно сотрудничали на протяжении всего времени после теракта. «Взаимодействие белорусов и россиян дорогого стоит», отметил он.

Ранее стало известно, что белорусские спецслужбы, дислоцированные в приграничной зоне, помогли российским силовикам задержать участников теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Как отметил посол республики в Москве Дмитрий Крутой, они действовали в тесной координации с коллегами из России, террористов удалось поймать в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.