Лукашенко рассказал, кто потребовал разместить ядерное оружие в Белоруссии Лукашенко заявил, что лично настоял на размещении ядерного оружия в Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично потребовал от российской стороны установить ядерное оружие на территории республики. В ходе рабочей поездки в Минскую область он подчеркнул, что таким образом хотел обезопасить Белоруссию, передает БелТА.

Белорусский лидер отметил, что решение о передаче ядерного оружия было одобрено властями России, но не инициировано ими. По его словам, Россия не стремится его использовать.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с Лукашенко в Сочи заявил, что тактическое ядерное оружие, которое РФ пообещала передать Белоруссии, начнут размещать на территории республики после 8 июля.

25 мая Лукашенко заявил, что на территории Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов. По его словам, операция осуществляется в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о перемещении нестратегического ядерного оружия на территорию соседней республики.

Ранее Лукашенко рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, ранее ядерное оружие было вывезено из страны под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».