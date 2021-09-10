Лукашенко рассказал, кто попросил Путина надавить на него

Глава Евросовета Шарль Мишель просил российского лидера Владимира Путина надавить на главу Белоруссии. С таким заявлением выступил сам президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Мишель <...> звонит Путину: «Вы там надавите на Лукашенко». Владимир Владимирович хорошо знает Лукашенко. Я читал эту стенограмму. «Позвольте, как это я надавлю? Это самостоятельное государство, почему вы не хотите с ним сам переговорить?» — рассказал белорусский политик.

По его словам, Путин напомнил главе Евросовета, что он общается с талибами (запрещённое в России движение «Талибан»), потому что они контролируют всю территорию Афганистана. В связи с этим он задался вопросом.

А что, Лукашенко Беларусь не контролирует? — процитировал Лукашенко слова Путина.

Ранее Лукашенко заявил, что гибридная война, которую Европа развязывает против Белоруссии, России и Китая, может привести к третьей мировой войне.

В 2020 году после президентских выборов в Белоруссии прошли массовые акции протеста. По официальным данным, победу в них в шестой раз одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Основной противник главы государства Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Вышедшие на улицу люди были уверены, что выборы были сфальсифицированы. Оппозиция и страны Запада не признали результатов этих выборов.