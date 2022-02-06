Лукашенко рассказал, когда уйдёт на пенсию

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил в интервью YouTube-каналу «Соловьёв Live», что покинет свой пост в тот момент, когда перестанет чувствовать поддержку народа. Когда он поймёт, что большинство населения его не поддерживает, его судьба будет решена в течение суток.

Если бы я только почувствовал, что большинство белорусского народа по закону Лукашенко не поддерживают, судьба Лукашенко им же была решена в течение суток, — заявил белорусский лидер.

Отвечая на вопрос журналиста Владимира Соловьёва о возможной передаче власти, Лукашенко заявил, что это «элементарно» сделать. Народ определит, кому её передать.

Отвечая на вопрос, сколько ещё лет он будет оставаться во главе республики, президент отметил, что «всегда будет» в случае начала войны или возникновения ситуации наподобие той, которая сложилась после выборов главы государства в 2020 году.

Ранее Лукашенко заявил, что попытки государств - членов НАТО повлиять на президентские выборы 2020-го в республике могли привести к вторжению войск Альянса и началу третьей мировой войны. Он назвал Польшу одной из главных стран, поддерживающих протестующих в Белоруссии.

Ранее Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании допустил возможность своего ухода с поста главы государства при выполнении ряда условий. Он заявил, что покинет президентское кресло, если в стране не будет акций протеста, а поддерживавшим его лицам дадут гарантии безопасности.

Лукашенко подчеркнул, что с головы его сторонников «ни один волос» не должен упасть. Политик пообещал, что после подготовки необходимых документов в стране будут проведены честные и открытые президентские выборы.