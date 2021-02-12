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Лукашенко рассказал, когда пройдёт референдум по новой конституции

19:50, 14 февраля 2021
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Референдум по новой Конституции Белоруссии можно будет организовать минимум через 11 месяцев или год. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что референдум необходимо совместить с местными выборами в Белоруссии из экономических соображений.

Это будет нормально, это будет определённая экономия средств, — цитирует БелТА Лукашенко, выступившего на VI Всебелорусском народном собрании.

Ранее белорусский президент сообщил, что проект новой конституции страны будет готов в течение 2021 года. Его можно будет обсудить «всенародно», а в 2022 году проект вынесут на референдум. Лукашенко отметил, что план по перераспределению полномочий у него уже есть.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали, писал NEWS.ru.

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