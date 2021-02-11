Лукашенко рассказал, когда опубликуют проект новой конституции

https://static.news.ru/photo/dae445f4-6c61-11eb-b5da-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о проекте новой конституции страны и сообщил, когда она будет опубликована.

По его словам, проект будет готов в течение 2021 года, за это время его можно будет обсудить «всенародно», а в 2022 году его вынесут на референдум. Он отметил, что план по перераспределению полномочий у него уже есть.

Конституцию, третий уже вариант [проекта новой конституции], мы подготовим. В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсуждён всенародно. А в начале следующего года как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесём его на рассмотрение, всенародное голосование, на референдум, — сказал он в ходе Всебелорусского собрания.

Политик заявил, что конституцию нужно изменить, так как президентские полномочия, предусмотренные действующим Основным законом, тяжелы для одного человека. Он отверг обвинения в нежелании менять документ и сказал, что два предыдущих проекта его просто не устроили, передаёт РИА Новости.

Конституция Белоруссии несколько раз правилась по инициативе самого Лукашенко. Так, в 1996 году, после референдума, в документ внесли изменения, значительно усиливающие полномочия президента. В 2004 году, также после референдума, из Основного закона изъяли положение, которое ограничивало число президентских сроков.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко сравнил политическую ситуацию в стране с периодом, предшествовавшим распаду СССР.