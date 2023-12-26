Лукашенко рассказал, каким видит будещее ЕАЭС Лукашенко сообщил, что хочет видеть ЕАЭС полюсом экономического притяжения

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет видеть Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в будущем одним из глобальных полюсов экономического притяжения. По его словам, которые цитирует РИА Новости, союз уже сейчас отличается от ШОС и БРИКС мощной динамикой и высоким уровнем экономической интеграции.

Итогом реализации всех планов хотелось бы видеть Евразийский экономический союз, если не к 2030 году, то к 2045 году точно, одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения, — отметил Лукашенко.

Ранее государства ЕАЭС, в число которых входит и Россия, подписали соглашение о свободной торговле с Ираном. Документ был подписан в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, который прошел в Санкт-Петербурге 25 декабря.

До этого между Союзом и Ираном действовало лишь временное соглашение, подписанное в мае 2018 года и вступившее в силу в октябре 2019 года. Подписание полноформатного соглашения было поддержано правительством России. Предполагается, что заключение договора позволит создать дополнительные возможности для расширения взаимодействия между РФ и Ираном.

Кремль также опубликовал перечень важных решений и документов, которые были приняты на заседании Высшего Евразийского экономического совета. В их числе Декларации о дальнейшем развитии Союза до 2030 года и на период до 2045-го. Также участники обсудили перспективные направления углубления интеграционных процессов.