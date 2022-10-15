Лукашенко рассказал, как разрешить ситуацию на Украине за неделю Лукашенко заявил, что вопрос по ситуации на Украине можно решить за неделю

Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября в Астане дал интервью американской телекомпании NBC

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналистами NBC заявил, что договориться по поводу ситуации на Украине можно в течение недели. Для этого необходимо, подчеркнул политик, чтобы власти США и Великобритании осознали необходимость сесть за стол переговоров. Также глава государства сказал, что сначала надо прекратить боевые действия и только потом разбираться, кто виноват произошедшем.

Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим боевые действия и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула, — сказал Лукашенко.

Также президент Белоруссии предложил «с трех раз» догадаться, кто запретил вести переговоры его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. По словам Лукашенко, политик несамостоятелен.

Относительно участия Минска в конфликте он заметил, что белорусская сторона не намерена ввязываться в ведение военной операции. Лукашенко добавил, что поддержка России заключается в том, чтобы границы Белоруссии с Польшей и Литвой не были нарушены и через Белоруссию никто не смог бы ударить в спину российских войск.

Ранее президент республики и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Такое решение было принято для защиты от угроз национальной безопасности.